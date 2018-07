Brasileiras do nado sincronizado ficam em 12º na China

A equipe brasileira competiu com Maria Bruno, Maria Eduarda Pereira, Nayara Figueira, Michelle Frota, Lorena Molinos, Pamela Nogueira, Giovana Stephan e Lara Teixeira. Joseane Martins Costa e Jessica Noutel Gonçalves completam o time.

A disputa foi vencida pela Rússia, com 98,300 pontos. A China terminou na segunda colocação, com 96,800 pontos, seguida pela Espanha, que faturou a medalha de bronze, com 96,000 pontos.

Além da disputa da prova de equipe técnica do nado sincronizado, o Mundial de Esportes Aquáticos teve outras três disputas de medalhas. A China confirmou o seu domínio dos saltos ornamentais e agora acumula seis ouros nas seis finais disputadas.

Shi Tingmao faturou o ouro na prova feminina do trampolim de 1 metro e a dupla Qin Kai/Luo Yutong venceu a disputa do trampolim sincronizado de 3 metros. Já a britânica Keri Payne ganhou a prova dos 10 quilômetros da maratona aquática.

Com os resultados deste terça-feira, a China permanece na liderança do quadro de medalhas, com seis ouros e cinco pratas. A Rússia está na segunda colocação, com três ouros e uma prata. A Grã-Bretanha conquistou a outra medalha de ouro já distribuída em Xangai.