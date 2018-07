Brasileiras do vôlei lamentam falta de entrosamento em vitória apertada

"Porto Rico vinha jogando com essa equipe no Grand Prix, teve um tempo melhor de preparação do que a gente. Nosso grupo sabia que ia ser um jogo difícil", afirma Fernanda Garay. E promete empenho: "Vamos buscar o máximo que a gente puder para acelerar esse processo de evolução."

Jaqueline também sentiu dificuldade no entendimento em quadra com as companheiras. "Nunca joguei com a Macris (Carneiro), só fiz dois treinos com ela. É complicado, mas a gente está aqui para jogar", diz. A ponteira tenta tirar lições da estreia apertada. "A gente viu o quanto precisa treinar. A estreia não foi fácil e o campeonato também não vai ser."

Já o técnico Zé Roberto valoriza o resultado e diz que esperava mesmo uma partida complicada. "No geral foi bom. Ganhamos com um resultado 3 a 2, mas tivemos um número enorme de erros, principalmente no saque. O entrosamento entre elas é que precisa ser um pouquinho melhor, isso já era previsto nos termos de o que cada uma jogou junto até o momento", avalia.

A equipe feminina volta a entrar em quadra no sábado, às 14h30 (de Brasília), contra a seleção peruana e fecha a primeira fase diante dos Estados Unidos na segunda, às 22 horas. A outra chave é formada por Argentina, Cuba, Canadá e República Dominicana. No masculino, a seleção brasileira estreia contra a Colômbia na sexta-feira, às 14h30. Argentina e Cuba são os outros rivais da fase preliminar.