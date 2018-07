Brasileiras dominam no vôlei de praia e colocam três duplas nas semis em Praga

Terceira atleta mais jovem a se classificar para uma semifinal, atrás das chinesas Ying Huang e Xinyi Xia por uma diferença de meses, Duda comemorou a vaga. Ela enalteceu o bom início de parceria com Elize Maia e destacou o apoio da família em sua carreira. "Estou honrada por alcançar esse ponto do torneio. Eu sou abençoada por ter muito suporte da minha família e minha parceira realmente está me ajudando demais nesse começo de temporada", declarou Duda, que foi bastante elogiada pela parceira após a classificação.

"Eu estou muito feliz de chegar à primeira semifinal ao lado dessa minha parceira tão jovem. Acho que está dando tudo certo de uma maneira muito rápida, isso é ótimo. Tivemos um jogo duríssimo nas quartas de final, as meninas da Alemanha são um grande time e estavam sacando muito bem, o que dificultou. Perdemos o primeiro set, mas mantivemos a calma para voltarmos bem no segundo set. No meio do jogo consegui acertar o tempo do bloqueio e a Duda me ajudou demais lá atrás. Estou muito feliz por viver essa semifinal com ela", disse Elize Maia.

Duda e Elize Maia alcançaram a semi ao vencerem, nas oitavas de final, Nina Betschart e Nicole Eiholzer, da Suíça, por 2 sets a 0 (21/19 e 21/15). Horas mais tarde, pelas quartas de final, triunfo sobre as alemãs Chantal Laboureur e Julia Sude, cabeça de chave número 3, por 2 a 1 (16/21, 21/19 e 15/12). O duelo contra as canadenses será o primeiro entre os dois times. Duda e Elize chegam com duas vitórias a mais, já que começaram o torneio do pré-classificatório (qualifying).

Ágatha e Bárbara Seixas também mantiveram o bom momento no torneio. Elas começaram o dia vencendo as austríacas Barbara Hansel e Stefanie Schwaiger por 2 sets a 1 (27/25, 17/21 e 15/9). Horas depois, nas quartas, triunfo sobre as norte-americanas Fopma/Summer por 2 a 0 (21/18 e 23/21). A partida contra Maria Clara e Carol será a primeira entre as duplas no Circuito Mundial, apesar de já terem se enfrentado diversas vezes nos torneios nacionais.

As irmãs Salgado tiveram uma virada incrível rumo às semifinais, tendo derrotado uma equipe da casa, com a torcida contra. Triunfo sobre Kristyna Kolocova e Marketa Slukova por 2 sets a 1 (19/21, 21/13 e 15/11). Nas quartas de final, mais uma virada, mas desta vez durante o jogo. Após terem ficado atrás durante boa parte do set, as filhas da técnica Isabel viraram e venceram por 2 a 0 (22/20 e 21/18).

"Acho que foi uma grande partida, elas jogaram muito bem, começaram melhores do que nós no primeiro set. Mantivemos a paciência, pensando ponto a ponto, e acho que sacamos melhor no final da partida, foi um belo jogo", analisou Carol.