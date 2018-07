Brasileiras encaram maratona para defender a seleção de handebol

SÃO PAULO - O bom momento do handebol feminino brasileiro fez o calendário das principais atletas do País ficar cada vez mais corrido. No fim de semana, a maioria das atletas da seleção jogou nas quartas de final das competições continentais da Europa. Nesta terça, elas estreiam com a seleção no Campeonato Sul-Americano, em Mar del Plata, na Argentina.

"Vamos entrar com o forte objetivo de vencer o campeonato. As atletas que estão na Europa estão vindo de muito jogos fortes internacionais, em campeonatos como a Liga dos Campeões. Elas estão com um ritmo muito bom e temos que aproveitar esse ótimo momento", comentou o técnico Morten Soubak.

Cinco das convocadas são do Hypo, clube austríaco que tem parceria com a Confederação Brasileira de Handebol. Todas jogaram sábado e ajudaram a classificar a equipe nas quartas de final da Supercopa da Europa. A ponta Samira e a armadora Duda levaram suas equipes às semifinais da Liga dos Campeões. Já a goleira Bárbara e a ponta Adriana viram seus times serem eliminados.

Todas elas estão entre as inscritas para o Sul-Americano, que começa nesta terça e termina no sábado, valendo quatro vagas para o Pan-Americano, que acontece em junho na República Dominicana. A próxima rodada dos continentais europeus é no fim de semana seguinte, entre 6 e 7 de abril.