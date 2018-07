Brasileiras ficam fora da final dos 100m em Moscou

MOSCOU - O Brasil colocou duas atletas nas semifinais da prova feminina dos 100 metros do Mundial de Atletismo, mas nenhuma delas conseguiu avançar para a final, que acontece ainda nesta segunda-feira, em Moscou, na Rússia. Ana Claudia Lemos foi quem chegou mais perto da vaga, ao terminar a bateria em quarto lugar, enquanto Franciela Krasucki foi apenas a sexta colocada na sua disputa.

Franciela entrou na pista, nesta segunda-feira, logo na primeira das três baterias das semifinais dos 100 metros. Com o tempo de 11s34, ela ficou em sexto lugar, longe das duas melhores, que avançaram direto para a final. Depois da prova, a brasileira disse, em entrevista ao SporTV, que tinha largado mal, o que foi determinante para o resultado que teve na disputa.

Na segunda bateria, Ana Claudia cravou 11s25 e ficou em quarto lugar - assim com Franciela, fez uma marca pior do que nas eliminatórias do Mundial no domingo. Apesar disso, poderia até ter entrado na final dos 100 metros com um dos dois melhores tempos das semifinais depois das seis classificadas automaticamente pelos resultados das prova, mas não conseguiu.

As oito classificadas para a final dos 100 metros foram: Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica), Carmelita Jeter (EUA), Murielle Ahoure (Costa do Marfim), Kerron Stewart (Jamaica), English Gardner (EUA), Alexandria Anderson (EUA), Octavious Freeman (EUA) e Blessing Okagbare (Nigéria). A disputa por medalhas acontece ainda nesta segunda-feira, às 14h50 (horário de Brasília).