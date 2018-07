Brasileiras ficam fora da semifinal dos 200m no Mundial

As brasileiras ocuparam apenas a 26ª e a 31ª posições na classificação geral. Franciela foi a melhor colocada, com o tempo de 23s20, obtido na quarta bateria. Ela tinha chance de ir à semifinal antes do início da última bateria, que acabou sendo a mais forte da disputa.

Ana Cláudia, recordista sul-americana, correu na primeira bateria e fez apenas 23s31. A velocista afirmou que, este ano, dedicou-se mais aos 100 metros e que, nos 200 metros, deixou a desejar.

As velocistas pensam, agora, exclusivamente no revezamento 4x100 metros. A prova terá eliminatória às 9h15 (horário de Brasília) de domingo, último dia de competições no Mundial de Atletismo em Moscou, e a final será às 11h10.

A equipe brasileira será composta por Evelyn dos Santos, Ana Cláudia Lemos e Franciela Krasucki. A última perna não está definida pelo técnico Katsuhico Nakaya, e pode ser corrida tanto por Rosângela Santos quanto por Vanda Gomes.