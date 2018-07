Brasileiras ficam 'satisfeitas' com atuação no bobsled No primeiro dia de disputa, a dupla feminina brasileira terminou em penúltimo lugar entre as 19 participantes da prova de bobsled nos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi. Fabiana Santos e Sally Mayara ficaram "satisfeitas" com a performance inicial, mas voltam a competir nesta quarta-feira, quando fazem as duas últimas das quatro baterias.