Brasileiras furam quali e avançam em etapa de vôlei de praia na Croácia

As duas parcerias do Brasil precisaram de apenas uma vitória nesta terça para avançar à chave principal. Após entrarem como "bye" na primeira rodada, Fernanda Berti e Josi derrotaram as checas Eliska Galova e Sara Olivova por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/13.

Lili e Maria Elisa, também "bye" na rodada de abertura do quali, superaram as norte-americanas Betsi Flint e Kelley Larsen por 2 sets a 1, com parciais 19/21, 21/17 e 15/12. Fernanda Berti/Josi e Lili/Maria Elisa se juntaram a Duda/Elize Maia, Larissa/Talita e Ágatha/Bárbara Seixas, que já estavam garantidas na chave principal. As últimas duas parcerias vão representar o Brasil na Olimpíada.

O qualificatório masculino ainda não foi definido. Guto e Saymon deveriam competir nesta terça, porém o duelo com os austríacos Peter Eglseer e Florian Schnetzer foi transferido para quarta. Se vencerem, avançam à chave principal.

Alison/Bruno Schmidt, Evandro/Pedro Solberg e Vitor Felipe/Álvaro Filho já estão garantidos na chave. As duas primeiras duplas vão disputar os Jogos do Rio-2016.