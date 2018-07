Brasileiras ganham prata nos 4x100 metros na etapa de Lausanne da Diamond League

A equipe brasileira feminina de revezamento 4x100 metros conquistou nesta quinta-feira a medalha de prata na etapa de Lausanne, na Suíça, da Diamond League. O time nacional - composto por Andressa Fidelis, Ana Cláudia Lemos, Vitória Cristina Rosa e Rosângela Santos - obteve o tempo de 42s97. As suíças, donas da casa, levaram o ouro com 42s53. A Holanda ficou com o bronze, atingindo a marca de 43s07.

Com a conquista, o time brasileiro - que busca vaga para o Mundial de Atletismo de Londres, em agosto - ocupa o quinto lugar no ranking olímpico da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês). O índice leva em conta resultados obtidos pelas seleções nacionais - a melhor performance da equipe neste ano havia sido o tempo de 43s12, que valeu a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, em junho passado, no Paraguai.

Rosângela Santos também venceu a série C das finais nos 100 metros femininos com o tempo de 11s21, o melhor resultado das três provas. A holandesa Naomi Sedney ficou em segundo lugar, com 11s28, seguida da suíça Salomé Kora, com 11s36. Ana Cláudia Lemos terminou a prova na quinta colocação, com 11s48.

Na prova de arremesso de peso, Darlan Romani - quinto lugar no ranking da IAAF - terminou apenas na 10.ª posição em Lausanne, após queimar as duas primeiras tentativas e alcançar 20,07 metros no terceiro arremesso. O título ficou com o norte-americano Ryan Crouser (medalha de ouro no Rio-2016), que chegou à distância de 22,39 metros. O neozelandês Tom Walsh (21,97 metros) foi o segundo e o checo Tomas Stanek (21,36 metros) ficou em terceiro.

OUTROS RESULTADOS

O norte-americano Justin Gatlin (medalha de prata no Rio-2016) venceu os 100 metros com o tempo de 9s96. O marfinense Ben Youssef Meite foi o segundo (com 9s98) e o sul-africano Akani Simbine completou o pódio com o tempo de 9s99.

Nos 400 metros masculino, o sul-africano Wayde Van Niekerk - recordista mundial da prova - marcou 43s62 nesta quinta-feira para levar a medalha de ouro na disputa e cravar novo recorde do evento.

No salto com vara, o francês Renaud Lavillenie, superado pelo brasileiro Thiago Braz nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 na disputa pelo ouro, voltou a decepcionar na etapa de Lausanne da Diamond League, obtendo apenas o terceiro lugar com 5,87 metros. O ouro ficou com o norte-americano Sam Kendricks, que conseguiu a mesma marca do polonês Pawel Wojciechowski (5,93 metros), mas foi declarado vencedor por ter obtido o resultado com um número menor de saltos.