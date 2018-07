Brasileiras levam 3 duplas às quartas no vôlei de praia

Talita e Taiana jogam pela última vez juntas, uma vez que Talita vai passar a forma dupla com Larissa, que largou a aposentadoria. Na despedida, elas querem o título. Depois de avançarem em primeiro no Grupo C, elas jogaram pelas oitavas de final nesta sexta-feira e venceram as alemãs Laboureur e Suede por 2 sets a 1 (21/12, 18/21, 15/13). Nas quartas de final, vão pegar as checas Kolocova e Slukova.

Juliana e Maria Elisa terão tarefa complicada na próxima fase, uma vez que terão pela frente as norte-americanas April Ross e Kerri Walsh, campeãs em Moscou. Para chegar até as oitavas, as brasileiras venceram dois jogos nesta sexta, contra as norte-americanas Day e Summer por 2 sets a 0 (21/18, 21/12), e diante das argentinas Gallay e Klug, por 2 sets a 1 (16/21, 21/15, 15/12).

Por fim, Agatha e Bárbara Seixas passaram pelas italianas Menegatti e Orsi Toth por 2 sets a 0 (21/16, 21/16) e em seguida pelas holandesas Meppelink e Van Iersel, também por 2 sets a 0 (21/16, 23/21). Na próxima fase, Ágatha/Bárbara Seixas enfrenta a dupla da Alemanha Borger/Buthe.

Neste sábado serão disputadas as quartas de final e as semifinais. O domingo é reservado para a final e a disputa pelo bronze. Em jogo está um prêmio de US$ 57 mil para a dupla campeã e US$ 43 mil. Só por chegarem às quartas, cada dupla brasileira já garantiu US$ 17 mil.