Brasileiras levam bronze na classe 470 da etapa de Miami da Copa do Mundo de Vela

A equipe brasileira conquistou neste domingo a sua terceira medalha na etapa de Miami da Copa do Mundo de Vela. A dupla formada por Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan levou o bronze na disputa da classe 470 feminina.

Um dia antes, os brasileiros haviam subido duas vezes ao pódio, com destaque para Martine Grael e Kahena Kunze, que faturaram o ouro na classe 49erFX. Já Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino tinham levado a prata na disputa da Nacra 17.

A medalha deste domingo premiou a consistência de Fernanda Oliveira e Ana Barbachan que ficaram entre as dez primeiras colocadas da classe 470 durante toda a semana em Miami. E chegaram para a medal race na quarta posição.

Neste domingo, ficaram na segunda colocação na regata decisiva e garantiram o terceiro lugar com um total de 64 pontos perdidos, um a menos do que as britânicas Hannah Mills, atual campeã olímpica, e Eilidh McIntyre.

A disputa foi dominada pela Alemanha. Frederika Loewe e Anna Markfort levaram o ouro, com 60 pontos perdidos, e Fabienne Oster e Anastasiya Winkel ficaram na segunda posição, com 62.

Em Miami, Jorge Zarif foi o 13º na Finn, Gabriela Kidd ficou em 21º na Laser Radial, Marco Grael e Gabriel Borges terminaram em 23º na 49er, Bruna Martinelli concluiu na 29ª posição na RS:X, e João Pedro Souto de Oliveira foi o 56º na Laser.

A próxima competição da Copa do Mundo será o Troféu Princesa Sofia, a partir de 29 de março, na Espanha.