Brasileiras mantém 100% após 12 jogos no vôlei de praia

As atuais líderes do ranking, Talita e Taiana desbancaram, nesta quarta, uma das principais parcerias da casa, formada pelas americanas Summer Ross e Emily Day. Pelo Grupo B, vitória por 2 a 0, parciais de 21/15 e 21/18, mantendo o aproveitamento de 100% sem sequer perder sets.

Segundas colocadas do ranking, Lili e Bárbara Seixas fizeram um jogo duro contra as alemãs Victoria Bieneck e Julia Grobner, mas venceram em dois sets, parciais de 24/22 e 21/17, avançando como primeiras colocadas do Grupo C.

As irmãs Maria Clara e Carol, voltaram a perder um set, mas também confirmaram a liderança do Grupo D com três vitórias. A desta quarta foi em cima de Dubovcova e Nestarcova (Eslovárioa) por 2 a 1, parciais de 21/18, 12/21 e 15/12, descontando a derrota que eliminou as brasileiras no Mundial de Polônia, há três semanas.

Finalmente pelo Grupo E, Agatha e Maria Elisa tiveram trabalho diante de uma dupla da casa, mas venceram Jennifer Fopma e Brooke Sweat, dos Estados Unidos, por 2 a 0, parciais de 21/19 e 29/27.

Nesta quinta, além das oitavas, também serão disputadas as quartas de final. Pela primeira vez na atual edição do Circuito Mundial, as semifinais, a final e a disputa de terceiro lugar do torneio feminino serão realizadas na sexta-feira.