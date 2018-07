Brasileiras perdem da Noruega em amistoso no handebol

"Realmente, não conseguimos jogar com a mesma garra, com a mesma cara que estávamos querendo e pela qual somos conhecidos. Isso nos deixou bem descontentes. Um fator decisivo foi que no início do segundo tempo, nós estivemos seis minutos com uma jogadora a menos em quadra. Elas conseguiram aproveitar isso bem e tomaram o placar. Nós não conseguimos retomar e ficou assim até o fim do jogo", avaliou o técnico Marten Soubak, dinamarquês que comanda a seleção brasileira.

O treinador, porém, destaca que o menos importante na Golden League é o resultado. Para ele, o momento é de crescimento da equipe como um todo para poder se manter entre as melhores do mundo.

"Gostei muito do primeiro tempo e nada do segundo. Não estamos olhando o resultado e sim as novas ideias que estamos tentando implementar na equipe de novo, e pensando à frente. Se estamos jogando muito bem, mesmo perdendo, podemos estar satisfeitos com o processo que estamos fazendo", avaliou.

A seleção brasileira feminina de handebol volta a jogar no sábado, contra a Dinamarca, às 12h10 (de Brasília). No domingo, o Brasil fecha o quadrangular enfrentando a França.