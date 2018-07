Brasileiras perdem na final do Grand Slam de Gstaad

GSTAAD- Lili e Bárbara Seixas não resistiram às chinesas Chen Xue e Zhang Xi e foram derrotadas na final do Grand Slam de Gstaad de vôlei de praia, na Suíça, neste domingo. As atuais campeãs mundiais faturaram mais um título com o placar de 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/14. Já a dupla formada por Taiana e Talita ficaram com o terceiro lugar.

Antes da decisão do título, Taiana e Talita buscaram a medalha de bronze ao vencerem as alemãs Ludwig e Walkenhorst por 2 a 0, parciais de 21/14 e 21/13. Elas tiveram que se contentar com a disputa do terceiro lugar após serem derrotadas pelas campeãs chinesas na semifinal. O resultado garantiu a permanência da dupla na liderança do ranking mundial.

"Jogamos muito melhor do que ontem, pelas semifinais, quando as chinesas se apresentaram bem e nós não conseguimos fazer o nosso melhor. Contra as alemãs, teve um gosto especial vencê-las, pois perdemos para elas na semana passada pelo Mundial [as brasileiras acabaram eliminadas na segunda fase]. Acho que hoje o resultado foi diferente porque jogamos mais soltas", declarou Talita.