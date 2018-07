Brasileiras são eliminadas em etapa de vôlei de praia

O Brasil não terá representantes na chave feminina do Grand Slam de Stavanger, etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, disputada na Noruega. As três duplas ainda em disputa foram eliminadas nesta sexta-feira. Juliana/Maria Elisa e Maria Clara/Carol foram superadas nas oitavas de final, enquanto Ágatha/Bárbara Seixas caiu nas quartas.

Juliana e Maria Elisa foram derrotadas pelas norte-americanas Day Summer por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 20/22, 11/15. Também por 2 a 1, Maria Clara e Carol caíram diante das holandesas Madelein Meppelink e Marleen Van Iersel com parciais de 21/12, 16/21 e 15/09.

A única vitória do dia do Brasil veio com Ágatha e Bárbara Seixas, sobre as italianas Menegatti e Orsi Toth por 2 a 1, parciais de 21/16, 20/22, 15/12, nas oitavas de final. No entanto, elas não resistiram às holandesas Meppelink e Van Iersel, que já haviam eliminado Maria Clara e Carol.

As quedas surpreenderam porque as três duplas brasileiras haviam se destacado na fase de grupos. Cada parceria foi a primeira colocada de sua chave, avançando direto às oitavas, sem precisar passar pela repescagem. Os bons resultados, contudo, não se repetiram no mata-mata.