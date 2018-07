Brasileiras são eliminadas no vôlei de praia em Xangai

Invictas nos dois primeiros dias da etapa de Xangai, Talita e Maria Elisa foram derrotadas nas quartas de final pelas holandesas Keizer e Van Iersel por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/9. Na repescagem, as brasileiras perderam para as norte-americanas Jennifer Kessy e April Ross, atuais campeãs mundiais, por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/18 e 15/10.

Já Juliana e Larissa derrotam as chinesas Chen Xue e Zhang Xi por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/14, no primeiro jogo do sábado. Em seguida, porém, as vencedoras das duas primeiras etapas do Circuito Mundial perderam para as irmãs austríacas Doris e Stephanie Schwaiger por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/17 e 15/13.

Eliminadas em Xangai, as duplas femininas brasileiras seguem para a cidade de Myslowice, na Polônia, onde será disputada a quarta etapa do Circuito Mundial entre os dias 17 e 22 de maio. Juliana/Larissa, Talita/Maria Elisa e Taiana/Vivian estão garantidas na chave principal, enquanto Maria Clara/Carolina, Ângela/Lili e Renata/Pri Lima disputarão o country-cota.

Em Praga, na República Checa, no mesmo período, será realizada a terceira etapa do calendário masculino. Márcio/Ricardo, Alison/Emanuel e Benjamin/Bruno Schmidt estão inscritos para a chave principal e Pedro Cunha/Pedro Solberg, Thiago/Harley, Fernandão/Bruno, Moisés/Ferramenta, Fábio Luiz/Billy, Franco/Lipe e Álvaro Filho/Vitor vão disputar o country-cota.