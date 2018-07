Brasileiras são eliminadas no vôlei de praia na Polônia

As irmãs Maria Clara e Carolina foram eliminadas com a derrota para Keizer e Van Iersel por 2 sets a 0, com parciais de 28/26 e 21/14. "Estamos tristes com essa derrota, pois tínhamos tudo para vencer o primeiro set. Abrimos uma vantagem boa, mas no fim deixamos elas encostarem, mas ainda assim tivemos 20/18 no placar. Mas o importante é que estamos progredindo, este foi nosso melhor resultado no Circuito Mundial em 2011, e sabemos que as duas próximas etapas serão muito importantes", disse Maria Clara.

Talita e Maria Elisa começaram o dia na repescagem com vitória sobre as irmãs austríacas Doris e Stephanie Schwaiger por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/7. Depois, porém, perderam paras as italianas Cicolari e Menegatti por 2 sets a 1 ,com parciais de 19/21, 21/17 e 15/13.

A próxima etapa feminina do Circuito Mundial de Vôlei de Praia será disputada em Pequim, na China, entre os dias 6 e 11 de junho. As duplas Juliana/Larissa, Talita/Maria Elisa, Taiana/Vivian, Maria Clara/Carolina, Ângela/Lili e Renata/Pri Lima estão inscritas para este Grand Slam.