Brasileiras são eliminadas pelos EUA nos pênaltis

O Brasil teve o jogo nas mãos. Vencia os Estados Unidos por 2 a 1, de virada e, nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, conseguiu sofrer o gol de empate: 2 a 2. Com isso, a decisão foi para os pênaltis e a seleção de Marta e companhia levou a pior: perdeu por 5 a 3, em Dresden, e foi eliminada da Copa da Alemanha. "Ressuscitada" na competição, a equipe americana enfrentará a França, quarta-feira, nas semifinais do Mundial.

A zagueira Daiane deixou o estádio como a grande responsável pela queda da equipe brasileira em campos alemães. Ela fez gol contra (o primeiro dos EUA), falhou no segundo empate americano e ainda perdeu o pênalti que garantiu a classificação rival. No fim, foi consolada pelo técnico Kleiton Lima e por algumas companheiras de time.

A eliminação minimiza a bela atuação de Marta. Ontem, ela comprovou por que foi eleita cinco vezes seguidas a melhor jogadora do mundo. Dois gols, dribles desconcertantes e um feito e tanto. Tornou-se, ao lado da alemã Birgit Prinz, a maior artilheira de todas as Copas, com 14 gols marcados.

O jogo mal começou e o Brasil sofreu um baque. Os EUA fizeram 1 a 0 num erro grosseiro da zagueira Daiane. Ela tentou cortar cruzamento, pegou mal na bola e fez contra. Foi o primeiro gol que a seleção levou na Copa.

O time sentiu. Sabia que não seria fácil reverter a situação, pois enfrentava um rival qualificado e experiente. Em vez de se acalmar, a equipe brasileira demonstrou afobação e nervosismo, e começou a buscar o ataque na base do chutão. Aí a zaga americana agradeceu.

Somente a partir dos 20 minutos o Brasil se recompôs e passou a ameaçar. Marta bateu escanteio fechado e a zagueira Aline Peregrino, de cabeça, quase empatou. Em seguida, Marta puxou rápido contra-ataque, arrancou desde o seu campo, entrou na área e errou a finalização.

Rosana ainda acertou chute no travessão, mas o Brasil desceu para o vestiário, no intervalo, com o placar adverso e a obrigação de ir para o tudo ou nada no segundo tempo.

Marta, então, fez a diferença. Ela aplicou um "lençol" em duas adversárias na área americana e na disputa com a zagueira, que tentava se recuperar no lance, as duas se enroscaram e a juíza marcou pênalti. A defensora Buehler acabou sendo expulsa e a craque deixou tudo igual, aos 22 minutos, depois de a árbitra Jacqui Melksham mandar voltar a cobrança desperdiçada pela atacante Cristiane - a excelente goleira Hope Solo defendeu no canto esquerdo. A juíza alegou invasão de área por parte das jogadoras americanas.

Apesar de ficar com uma jogadora a mais em campo, o Brasil não conseguiu superar os EUA no tempo regulamentar. Veio a prorrogação e Marta voltou a brilhar. Após cruzamento da esquerda, ela desviou com um toque de categoria, encobrindo Hope Solo: 2 a 1.

Fatura liquidada? Que nada. A poucos instantes do apito final, em uma jogada ensaiada dos EUA, veio cruzamento da esquerda de Rapinoe e Wambach fez de cabeça, aproveitando que a goleira Andreia saiu mal e a zagueira Daiane não marcou ninguém.

Na decisão por pênaltis, a goleira brasileira até que conseguiu defender a primeira penalidade, mas a juíza mandou voltar a cobrança porque ela se adiantou muito. Na repetição da cobrança, a bola foi para a rede e as outras quatro também. Já Hope Solo não teve muito trabalho para defender a cobrança de Daiane, já que a zagueira brasileira praticamente entregou o canto direito para Hope Solo, eleita a melhor jogadora da partida. Boxx, Llyod, Wambach, Rapinoe e Krieg marcaram para os EUA. As brasileiras Cristiane, Marta e Francielle fizeram os gols de pênalti do Brasil.

O sonho do Brasil de conquistar o primeiro título mundial foi adiado por mais quatro anos.

Na outra partida de ontem, a Suécia superou a Austrália por 3 a 1 e vai encarar nas semifinais o Japão, a grande surpresa da competição, que eliminou a anfitriã Alemanha na vitória por 1 a 0.