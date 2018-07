Brasileiras sonham com final dos 200 metros no Mundial

MOSCOU - As brasileiras Ana Cláudia Lemos e Franciela Krasucki voltam à pista do Estádio Luzhniki na madrugada desta quinta-feira, a partir das 3h55 (horário de Brasília), para encarar as eliminatórias dos 200 metros do Mundial de Atletismo, em Moscou, na Rússia. A semifinal será no mesmo dia, a partir das 12h45. E a disputa de medalhas está marcada para sexta.

As duas velocistas brasileiras tiveram um começo promissor na disputa dos 100 metros em Moscou, mas não conseguiram manter o bom resultado das eliminatórias, quando chegaram muito perto de suas melhores marcas pessoais, e foram eliminadas ainda nas semifinais. Agora, o foco passa a ser a prova dos 200 metros, no qual sonham com uma vaga na final.

Apesar de Ana Cláudia ser a recordista sul-americana dos 200 metros (com o tempo 22s48, feito em 2011), o destaque brasileiro neste ano ficou para Franciela, que registrou sua melhor marca pessoal na prova, com 22s76, durante a final do Troféu Brasil de Atletismo, em junho.

A favorita para a medalha de ouro dos 200 metros no Mundial de Moscou é a norte-americana Allyson Felix, atual campeã olímpica da prova.

* A repórter viaja a convite da IAAF