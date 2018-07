Brasileiras têm 100% no vôlei de praia em Berlim

No primeiro dia da chave feminina na Alemanha, só deu Brasil. Líderes do ranking, Taiana e Talita estão no Grupo B e venceram primeiro as donas da casa Laboureur e Tillmann por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 25/23, e depois as norte-americanas Pavlik e Day, também por 2 a 0 (21/16 e 21/15).

Pelo Grupo C, as irmãs Maria Clara e Carol começaram o dia com um 2 a 0 (21/14 e 21/10) sobre Cicolari/Costantini (Itália) e depois voltaram a quadra para um jogo mais equilibrado, de três sets, contra Bieneck/Grobner, da Alemanha, triunfando com parciais de 21/16, 17/21 e 15/12.

Lili e Bárbara Seixas lideram o Grupo D. Nesta quinta, as vítimas das brasileiras foram as canadenses Broder e Valjas, batidas por 2 sets a 1 (21/11, 17/21 e 15/13), e as suíças Forrer/Vergé-Dépré, que caíram em dois sets (21/18 e 21/15).

Única dupla brasileira que não está entre as quatro melhores do ranking, Agatha/Maria Elisa passou pelo qualifying e estreou na chave principal também com vitórias: primeiro, sobre as russas Popova/Prokopeva (21/15 e 21/16), depois contra as holandesas Wesselink/Stiekema (21/19 e 21/16).