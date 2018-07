Brasileiras terão metas opostas na maratona aquática Na reta final de preparação para o Mundial de Esportes Aquáticos, que será realizado em Barcelona, os brasileiros da maratona aquática estão otimistas para a competição. A primeira prova do Mundial será no próximo sábado, com a realização da disputa dos cinco quilômetros, com a presença de Ana Marcela Cunha, Poliana Okimoto, Luis Rogério Arapiraca e Samuel de Bona.