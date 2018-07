Brasileiras terminam primeiro dia do bobsled em penúltimo lugar

SOCHI - A dupla feminina do Brasil do bobsled terminou o primeiro dia de competições nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi na penúltima colocação entre os 19 competidores. Nesta terça-feira, Fabiana Santos e Sally Mayara da Silva fizeram duas descidas no Complexo Sanki sem maiores incidentes. A disputa do bobsled em Sochi prossegue nesta quarta-feira.

No último fim de semana, durante a preparação para a Olimpíada de Sochi, as brasileiras sofreram um forte acidente, mas escaparam ilesas. Já nesta terça-feira, elas não tiveram maiores problemas e ficaram à frente da dupla da Coreia do Sul no somatório do tempo das duas descidas.

Na primeira delas, as brasileiras registraram o 18º melhor tempo com 59s57 e uma vantagem de 0s52 para as sul-coreanas. Já na segunda descida, Fabiana e Sally fizeram a pior marca, com 1min00s45. Mesmo assim, elas conseguiram manter o penúltimo lugar, com um total de 2min00s02, apenas 0s09 mais rápidas do que as asiáticas.

O primeiro dia de competições do bobsled foi liderado pelo time 1 dos Estados Unidos, com o tempo somado de 1min54s89 e uma vantagem de 0s23 para a primeira equipe do Canadá. A segunda equipe norte-americana ocupa a terceira colocação.