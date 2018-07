Brasileiras vão à final do 4x100m livre no Mundial em Piscina Curta

ISTAMBUL - A equipe brasileira feminina do revezamento 4x100 metros livre está classificada para a final da prova no Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), que está sendo realizado em Istambul, na Turquia. Neste sábado, Larissa Oliveira (53s90), Alessandra Marchioro (53s78), Tatiana Lemos (54s21) e Flávia Delaroli Cazziolato (54s47) se classificaram na quarta colocação para a disputa de medalhas, com a marca de 3min36s36.

"Estou muito feliz. Eu não fazia esse tempo há uns seis anos. Como era a minha última eliminatória entrei de coração aberto. Poderia ser muito ruim ou mais ou menos, mas foi bom. Esse resultado é a minha forma de agradecer a todo mundo que me ajudou. Conversei com a Alessandra que não gostou do resultado dela individual e é claro que a gente fica magoada, mas não pode deixar isso atrapalhar o resto. Ela está bem, é nova e ainda está aprendendo", disse Flávia.

Também neste sábado, quatro nadadoras do Brasil se classificaram para semifinais individuais na Turquia. Flávia Delaroli Cazziolato, com 24s58, foi a quinta melhor das eliminatórias dos 50 metros livre. Ela ficou atrás da bielo-russa Alaksandra Herasimenia (24s27), da britânica Francesca Halsall (24s41), da norte-americana Christine Magnuson (24s42) e da alemã Britta Steffen (24s50).

Daynara de Paula passou para as semifinais dos 100 metros borboleta com o tempo de 57s87, o que lhe garantiu o sétimo lugar. A chinesa Zige Liu (57s31), a canadense Noemi Thomas (57s32) e a britânica Jemma Lowe (57s53) foram as mais rápidas das eliminatórias.

Etiene Medeiros e Fabíola Molina se classificaram para as semifinais dos 50 metros costas. Etiene fez o nono melhor tempo das eliminatórias, com 27s30, e Fabíola, com 27s52, registrou a 15ª melhor marca. A chinesa Jing Zhao foi a mais rápida das eliminatórias, (26s69), seguida da norte-americana Olivia Smoglia (26s75) e da australiana Rachel Goh (26s86).

Entre os homens, Felipe Lima e João Gomes Junior se garantiram nas semifinais dos 50 metros peito. Felipe venceu a sua bateria com o tempo de 26s72 e foi o terceiro mais rápido das eliminatórias. Já João ficou empatado em sétimo com o italiano Mattia Pesce, ambos com 26s83.

Guilherme Roth avançou às semifinais dos 100 metro livre com o 14º melhor tempo (48s04), enquanto Fernando Ernesto Santos foi eliminado ao ficar apenas em 25º lugar (48s56). O russo Evgeny Lagunov (47s34), o italiano Luca Dotto (47s43) e o norte-americano Matthew Gravers (47s51) foram os mais rápidos das eliminatórias.