Brasileiras vão ao pódio em Copas do Mundo na maratona aquática e na canoagem O fim de semana começou com duas medalhas para o Brasil em etapas de Copa do Mundo. Na maratona aquática, Ana Marcela Cunha ganhou o ouro em Balatonfured (Hungria). Já Ana Sátila se tornou a primeira brasileira na história a ir ao pódio em uma etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, com o bronze em Praga (República Checa).