Brasileiras vão às oitavas na China no vôlei de praia

Pentacampeãs do Circuito Mundial e vencedoras da etapa de abertura da temporada, em Brasília, Juliana e Larissa bateram as porto-riquenhas Acevedo e Santiago por 2 sets a 1, parciais de 21/15, 18/21 e 15/11, no primeiro jogo do dia. Em seguida, elas derrotaram as suíças Kuhn e Zumkehr em dois sets, com parciais de 21/14 e 21/15.

Com isso, a dupla irá encarar Keizer e Van Iersel, da Holanda, nas oitavas de final.

"O forte calor atrapalhou um pouco nossa concentração, mas procuramos conversar bastante, durante e após os jogos, o que foi muito importante. Queremos chegar à final mais uma vez e para isso precisamos pensar em um jogo de cada vez", afirmou Juliana após as vitórias.

Talita e Maria Elisa avançaram às oitavas graças a um triunfo sobre Maaseide e Ingrid, da Noruega, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/14), e a outro sobre as australianas Bawden e Palmer, com parciais de 22/20 e 21/18. Agora, por uma vaga nas quartas de final, as brasileiras terão pela frente as mexicanas Candelas e Garcia.

"Está fazendo muito calor na China, mais intenso até do que o que costumamos enfrentar quando jogamos no Nordeste do Brasil. Mesmo assim, passamos bem pelo primeiro dia, conseguindo, inclusive virar o primeiro set do jogo contra as australianas. A dupla mexicana é a grande surpresa do torneio. Elas ganharam da Kessy e da Ross, que são as atuais campeãs mundiais e vinham jogando bem. A Candelas é muito alta e sempre merece atenção", afirmou Talita.

Já no grupo das brasileiras que amargaram derrotas, Maria Clara e Carolina começaram o dia com uma vitória sobre as alemãs Holtwick e Semmler por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/15, mas em seguida não conseguiram superar o favoritismo das bicampeãs olímpicas e tricampeãs mundiais, Kerri Walsh e Misty May, dos Estados Unidos, que ganharam por 21/17 e 21/12. Com isso, Maria Clara e Carolina jogarão na repescagem contra Kolocova e Slukova, da República Tcheca.

Angêla e Lili, por sua vez, estrearam perdendo para Akers e Branagh, dos Estados Unidos, por 2 sets a 1 (21/16, 18/21 e 10/15), antes de reagirem diante das alemãs Goller e Ludwig com uma vitória por 21/19 e 21/17. Na repescagem, as duas brasileiras precisarão vencer Bawden e Palmer, da Austrália, para continuarem vivas na competição.