Brasileiras vencem 7 de 8 jogos no vôlei de praia

Pelo Grupo C, as atuais líderes do ranking, Taiana e Talita, venceram suas duas partidas sem perder sets, passando pelas Gallay e Klug (21/15 e 21/19) e pelas irmãs finlandesas Emilia e Erika Nystrom (21/15 e 21/11). Nesta quinta, vão tentar a classificação automática para as oitavas de final contra as alemãs Ludwig e Walkenhorst.

Maria Clara e Carol tiveram um pouco mais de trabalho para ficar na liderança do Grupo G. As irmãs começaram vencendo bem as austríacas Hansel e Schützenhöfer por 2 a 0, parciais de 21/18 e 21/15, mas depois fizeram um jogo complicado diante das holandesas Van der Vlist/Wesselink (HOL), ganhando por 2 a 1, parciais de 21/12, 18/21 e 20/18. Na quinta, elas vão conhecer a nova dupla do circuito, formada pelas multicampeãs Kerri Walsh e April Ross, dos Estados Unidos.

Já Lili e Bárbara Seixas, bronze no Campeonato Mundial, ganharam de Mashkova/Tsimbalova, do Casaquistão, por 2 a 1, e depois fizeram 2 a 0 nas alemãs Köhler e Schumacher (ALE). Nesta quinta, encerram a participação na primeira fase contra Holtwick/Semmler, também da Alemanha.

Pelo Grupo H, Ágatha e Maria Elisa também enfrentaram uma dupla da Alemanha, vencendo sem problemas Bieneck e Grobner por 2 a 0, parciais de 21/17 e 21/18, mas depois sofreram a única derrota brasileira, diante de Ross/Day (EUA). Apertado, o jogo só foi decidido no tie-break, parciais de 21/17, 31/33 e 15/13. Na última rodada da fase de grupos, quinta, elas precisam vencer Isabelle Forrer/Vergé-Dépré, da Suíça.