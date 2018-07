Brasileiras vencem e garantem vaga direta nas quartas no vôlei de praia do Pan As brasileiras Carol Horta e Lili estão classificadas para as quartas de final do torneio de vôlei de praia do Jogos Pan-Americanos de Toronto. Nesta quinta-feira, elas obtiveram a vaga direta ao garantirem o primeiro lugar do Grupo B ao derrotarem as costa-riquenhas Natalie Alfaro e Karen Cope por 2 sets a 1, com 21/11, 18/21 e 15/6.