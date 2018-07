Brasileiras vencem e vão disputar 9º lugar no polo aquático em Kazan Se na Liga Mundial e nos Jogos Pan-Americanos o desempenho da seleção masculina de polo aquático foi muito superior ao da feminina, no Mundial as mulheres vêm fazendo um papel semelhante ao dos homens. Nesta segunda-feira, em Kazan (Rússia), elas venceram o primeiro jogo do Torneio de Consolação e vão disputar o nono lugar contra a Hungria.