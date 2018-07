Brasileiras voltam a perder na Super Final da Liga Mundial de Polo Aquático

Na última segunda-feira, o Brasil havia sido massacrado por 20 a 2 pelos Estados Unidos, que venceu as principais competições do polo aquático nos últimos anos. Nesta terça, o adversário também foi um rival forte, tanto que a Espanha foi campeã mundial em 2013 e medalhista de prata na Olimpíada de 2012, mas dessa vez a seleção teve desempenho melhor.

As espanholas fecharam o primeiro período vencendo por 2 a 1 e ampliaram a vantagem ao término do segundo para 4 a 1. Nos dois últimos, porém, o Brasil anotou cinco gols e sofreu seis, fazendo um duelo equilibrado, embora tenha sido batido por 10 a 6.

Izabella Chiappini marcou dois gols para o Brasil, enquanto Lucianne Barroncas, Mariana Rogê, Amanda Oliveira e Marina Zablith fizeram os outros da equipe, que não tem mais chances de classificação às semifinais e vai encerrar a sua participação na fase de grupos nesta quinta-feira, às 6h40 (horário de Brasília), quando vai encarar o Canadá.

No outro jogo do Grupo B disputado nesta quarta, os Estados Unidos superaram o Canadá por 11 a 8. Assim, as norte-americanas e a Espanha já estão garantidas nas semifinais e vão definir o primeiro lugar da chave nesta quinta.

Pelo Grupo A, nesta quarta, a Itália superou a Rússia por 9 a 8, enquanto a Austrália superou a China por 10 a 3. As australianas acumulam duas vitórias, Itália e China somam um triunfo em dois jogos e as russas perderam as duas partidas que disputaram.

A seleção brasileira participou da Super Final da Liga Mundial em 2014 e 2015, ficando em último - oitavo - lugar nas duas edições. Assim, em 2016, além de se preparar para a Olimpíada, o desafio é conquistar alguma vitória para melhorar esse desempenho.