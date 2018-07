Brasileiras voltam a ter dia perfeito no vôlei de praia

Apesar de as três duplas brasileiras terem vencido cada uma dois jogos pela fase de grupos na quarta, só Juliana e Maria Elisa já tinham assegurada a vaga nas oitavas. Nesta quinta elas entraram em quadra já classificadas e venceram as norueguesas Treland/Pedersen por 2 sets a 0 (21/18, 21/13), em 36 minutos.

Ágatha e Bárbara Seixas enfrentaram as norte-americanas Day e Summer, que também estavam invictas, e venceram por 2 sets a 0 (21/15, 27/25). Assim, garantiram a vaga direta nas oitavas de final. A situação foi a mesma de Maria Clara/Carol, que passaram pelas norueguesas Kongshavn e Kjolberg por 2 sets a 0 (21/16, 21/18).

Na sexta, as duplas brasileiras pegam times que vieram da repescagem. Ágatha/Bárbara tem pela frente as italianas Menegatti/Orsi Toth e a dupla do Canadá formada por Heather Bansley e Sarah Pavan, esta última jogadora que venceu a Superliga Feminina pelo Unilever.

Juliana e Maria Elisa jogam as oitavas de final contra as norte-americanas Day/Summer ou as australianas Bawden/Clancy. Já Maria Clara e Carol têm tarefa difícil: enfrentam as holandesas Meppelink/Van Iersel e as alemãs Ludwig/Walkenhorst.