Brasileiro abandona final dos 10.000m: 'Pensei que ia desmaiar durante a prova'

"A partir dos 2km, meu coração disparou de uma forma que eu não tive controle. Realmente pensei que ia desmaiar durante a prova, tentei levar um pouco mais porque acho que o País merece isso da gente. Sinto o desgosto de não poder completar a corrida", afirma.

No entanto, Daniel começava a ter sinais do problema durante a reta final de preparação para o Pan. "Aqui em York já vinha sentindo um aumento dos batimentos cardíacos. Recuperado (do chikungunya) eu estava, não estava talvez treinado para essas condições de prova de nível altíssimo."

Após pouco tempo de descanso, o brasileiro já se sentia melhor. "Sentei, me recuperei e agora estou bem. Quando sair daqui, vou procurar o médico do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e falar com ele, passar por um check up", explica.