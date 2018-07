Brasileiro Augusto Dutra vai à final do salto com vara em Moscou

MOSCOU - Augusto Dutra conseguiu driblar a ansiedade da estreia e passou à final do salto com vara, que começa ao meio-dia de segunda-feira. Com a marca de 5,55 metros, ele passou em 6º lugar. "Foi muita pressão na hora, porque é a estreia, meu primeiro Mundial. Eu demorei um pouco a me situar na prova. Mas agora passei, e estou muito feliz, confiante para a final", contou.

O atleta, que despontou nessa temporada, chegou ao recorde sul-americano (5,82 m), que perdeu para o companheiro Thiago Braz. O campeão mundial juvenil e dono da melhor marca continental ficou muito perto do seu objetivo (ir à decisão), mas não conseguiu. Com 5,40 m, ele ficou em 14º lugar, e 13 saltadores se classificaram.

O outro brasileiro da prova, João Gabriel Sousa, também estreante em Mundiais, ficou longe de seu melhor resultado, 5,61 m. Ele só saltou 5,25 m e parou na qualificatória.

Fernanda Borges, do lançamento do disco, foi a primeira atleta do Brasil a entrar no Estádio Luzhniki, mas não teve bom desempenho. Ela queimou suas três tentativas de classificação - nas duas primeiras, o disco bateu na gaiola. Na terceira, o objeto voou para fora da área válida.

Nos 800 metros, Kleberson Davide não conseguiu chegar à semifinal. É o quarto Mundial do meio-fundista, que sofreu com lesões na temporada.

A repórter viaja a convite da Iaaf