Brasileiro caem e ficam de fora da final do Mundial de break dance, na Polônia

A expectativa era grande, mas infelizmente os brasileiros Itsa e Xandin caíram nesta quarta-feira e não segue à final do Mundial de break dance, em Gdansk, na Polônia. O único representante do País na grande decisão será Bart, que se apresenta neste sábado.

Itsa e Xandin concorreram nas categorias feminina e masculina, respectivamente. O torneio é disputado no formato mata-mata de forma individual e, infelizmente, nenhum do dois passaram de seus adversários. Bart está classificado para a final do dia 6 devido sua representatividade e seu nome de peso no cenário da modalidade.

Os finalistas da categoria masculina são: Nori (do Japão), Amir (da Rússia), Lee (da Holanda) e Johnny Fox (da Espanha). No feminino, disputam o título Fanny Bouddavong (da França), Ayumi (do Japão), Stefani (do Reino Unido) e Vavi (da Rússia).

O break dance será novidade nos Jogos Olímpicos e fará sua estreia na Olimpíada de Paris, em 2024. O Brasil apesar de ter apenas um representante na principal competição internacional, chega como um dos países a serem batidos. O esporte tem tudo para ganhar popularidade assim como foi o skate e o surfe, que estrearam em Tóquio e já conquistaram o coração de milhões de brasileiros.