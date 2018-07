Brasileiro cai de onda gigante, passa sufoco, mas disputa prêmio

O surfista baiano Marcio Freire sofreu uma queda impressionante na ilha havaiana de Maui, em um dia de ondas gigantescas. Segundo o atleta, que é radicado no Havaí, o forte vento teria "segurado" sua prancha na onda e desestabilizado sua manobra.

Marcio Freire perdeu o equilíbrio, quicou na onda, bateu duas vezes seu corpo na "parede" de água, girou 360 graus, caiu novamente e foi engolido pelo mar.

Com o incidente, o brasileiro foi indicado para o prêmio de "Wipeout of the Year" ou "Vaca do Ano", que aponta os maiores tombos do surfe na temporada. Em 2013 e 2014, o prêmio de "Vaca do Ano" ficou com o havaiano Koa Rothman.