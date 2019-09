Brasileiro Cairo Santos acerta com o Tennessee Titans e segue na NFL em 2019

Após ser cortado da lista final do elenco do Tampa Bay Buccaneers no último sábado, o kicker brasileiro Cairo Santos acertou com Tennessee Titans para a temporada de 2019/20 da NFL. A informação é do jornalista norte-americano Adam Schefter.

Cairo chega aos Titans para suprir a ausência do titular da posição, Ryan Succop, que sofreu uma lesão séria e foi colocado na "Injured Reserve", lista de machucados do time. Succop ficará afastado, ao menos, até o oitavo jogo da equipe na temporada.

Desta forma, Cairo terá pelo menos oito partidas para tentar provar seu valor e permanecer no elenco no lugar do veterano, com o qual o brasileiro também já disputou vaga em outra oportunidade. Até 2013, Succop era o kicker titular do Kansas City Chiefs, mas, na offseason da temporada 2014/15, Cairo ganhou uma chance de disputar a vaga com o norte-americano e levou a melhor.

O kicker brasileiro chegou a fazer parte da pré-temporada do Tampa Bay Buccaneers, mas perdeu o duelo para o calouro Matt Gay e foi dispensado da lista de 53 jogadores do time. Para ingressar nos Titans, Cairo desbancou Cody Parkey, ex-Chicago Bears, em testes realizados na cidade de Nashville.

Além dos Buccaneers e do Kansas City Chiefs, o atleta de 27 anos acumula passagens na principal liga de futebol americano do mundo por Los Angeles Rams, Chicago Bears e New York Jets. O Tennessee Titans, nova casa de Cairo Santos, faz seu primeiro jogo na temporada no próximo domingo, às 14 horas (de Brasília), diante do Cleveland Browns.