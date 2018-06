Brasileiro Cairo Santos é anunciado pelo New York Jets e volta à NFL

O brasileiro Cairo Santos está de volta à NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos e do mundo. Nesta quinta-feira, o kicker de 26 anos, que estava sem equipe desde o fim da última temporada, foi anunciado como novo reforço do New York Jets para a próxima edição da competição.

"No momento em que entrei pela porta, eu estava convencido. Eu queria assinar com este time por causa deste lindo complexo. Fica ainda melhor quando você encontra as pessoas, de baixo para cima. Estou muito empolgado por fazer parte disso", declarou.

Cairo é o primeiro jogador nascido no Brasil a conseguir espaço na NFL. Ele atuou por três anos com a camisa do Kansas City Chiefs, mas foi dispensado no dia 30 de setembro do ano passado, após sofrer uma lesão na virilha que o tiraria de ação por boa parte da temporada.

Recuperado, Cairo foi para o Chicago Bears em novembro e atuou em duas partidas pela equipe, antes de se contundir novamente e ver sua passagem terminar sem brilho. Apesar das lesões, o brasileiro teve bons números na temporada passada, acertando cinco de seis field goals e todos os 14 chutes de extra points que tentou.

"Ainda acredito que sou o mesmo kicker de sucesso que era quando joguei em Kansas City. Eu precisava de uma franquia que acreditasse em mim, que eu vou ser o mesmo kicker. Estes são meu objetivos: entrar, ter um bom ano e, espero, ficar aqui por um bom tempo. Eu acho que estamos alinhados nestas metas e, uma por vez, espero que cheguemos lá", comentou Cairo.