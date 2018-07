Brasileiro César Cielo chega a Xangai e espera o julgamento do caso de doping

Entre a noite desta terça e a madrugada de quarta - o horário não foi oficialmente divulgado -, o destino de César Cielo e de seus três companheiros - Henrique Barbosa, Nicholas dos Santos e Vinicius Waked - começa a ser definido na audiência da Corte Arbitral do Esporte (CAS), em Xangai.

Os três árbitros que estarão na audiência vão decidir se será mantida a advertência e a anulação dos resultados ao grupo por resultado positivo para o diurético furosemida no exame antidoping realizado no Troféu Maria Lenk, em maio, ou se o quarteto será suspenso das competições.

O caso não está atraindo somente as atenções da imprensa e fãs do Brasil. A questão, que coloca em jogo a participação de Cielo no Mundial de Esportes Aquáticos de Xangai (as provas de natação começam no sábado), tem sido acompanhada de perto pela imprensa mundial e pela comunidade da natação. As principais agências de notícias internacionais têm divulgado reportagens sobre o brasileiro diariamente.

Cielo já está em Xangai. O nadador chegou à cidade com parte da delegação brasileira que competirá na China e fez a aclimatação para o Mundial em Macau. Sua chegada foi tranquila e o nadador demonstrou calma.

Barbosa também está na cidade e aguarda o que chama de Dia D. "Galera, mandem aquela energia porque quarta-feira vai ser o grande dia!!!", publicou o nadador em site de rede social. Com a anulação do resultado do Maria Lenk, o nadador ficou fora do Mundial.

Como funciona. O advogado Luciano Hostins, que trabalhou no caso da saltadora brasileira Maurren Maggi, explica como funciona a audiência do CAS. Segundo ele, não tem nada de semelhante às audiências dos seriados e filmes da TV. "Na verdade é bem tranquilo." Ele conta que os árbitros são escolhidos pelas partes envolvidas. Neste caso, um foi apontado pela Federação Internacional de Natação (Fina), outro pela CBDA e os nadadores e um terceiro pela CAS. Este último preside a arbitragem.

"Os árbitros vão ouvir os argumentos da defesa e da acusação, as testemunhas, os peritos e, por último, os atletas, mas tudo acontece em forma de uma conversa. Se há uma dúvida, é possível interromper para perguntar ou parar para checar algum artigo no qual as partes estejam em dúvida." Segundo ele, não há muitas das formalidades costumeiras em julgamentos.

Cielo será defendido pelo advogado americano Howard Jacob enquanto o brasileiro Marcelo Franklin acompanha o caso pela CBDA e o suíço Jean-Pierre Morandi pela Fina. Hostins explica que, se a entidade máxima da natação requisitar, os atletas terão de responder a perguntas, mas não é obrigatório o depoimento dos atletas, que podem acompanhar o caso pessoalmente ou por videoconferência. "Este processo todo pode durar de dois a três dias, dependendo do volume de provas", conta.

É possível utilizar vários recursos para defender um atleta. No caso da jogadora de basquete Diana Taurasi, Jacobs utilizou um detetor de mentiras na atleta. O advogado também tem reputação de ser profundo conhecedor das substâncias dopantes.

A CAS, no entanto, divulgou, no comunicado que anunciava a audiência, que esta parte do processo demoraria, em tese, metade de um dia para que os árbitros tivessem tempo de deliberar antes do início das provas de natação do Mundial. A entidade prometeu uma decisão até o fim do dia 22, horário da Suíça.

Respostas. É bem provável que a Fina queira explicações de Cielo e dos outros nadadores. Em Xangai, o diretor executivo da Fina, Cornel Marculescu, afirmou ter grande respeito por Cielo e seus feitos, assim como pela CBDA, mas que o caso ainda tinha perguntas sem resposta que deveriam ser esclarecidas.