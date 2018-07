Brasileiro completa saga das três maratonas aquáticas mais difíceis do mundo

Mais um brasileiro é motivo de alegria para o país, o nadador Samir Barel conquistou a "Tríplice Coroa da natação em Águas Abertas". A honraria inédita para o Brasil, aconteceu na última quinta-feira, quando o atleta completou a saga das três maratonas aquáticas mais difíceis do mundo.

O circuito é composto pela tradicional Volta à Ilha de Manhattan (45km), o desafio do Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França (36km), e último percurso, não menos desafiador, da travessia do Canal da Catalina, de 34km, realizada de madrugada para evitar ataque de tubarões, que costumam aparecer nesta área do Pacífico. O nadador de Campinas terminou o trajeto em 8h45min30 e garantiu o novo sul-americano da Travessia.

Apenas outros dois brasileiros já concluíram a Travessia do Canal da Catalina: Adherbal Treidler de Oliveira e Dailza dos Santos. O mais novo integrante da lista, diz estar feliz demais e comemora a conquista: "Tudo perfeito! Agradeço imensamente a todos que participaram dessa jornada, direta ou indiretamente, torcendo e vibrando. Toda vez que o cansaço batia era o apoio que me dava forças para continuar".

A travessia de Samir no Canal da Catalina aconteceu graças a uma vaquinha na internet, onde ele arrecadou mais de R$ 36 mil. O dinheiro ajudou nos custos para o brasileiro se manter no local e garantir suporte técnico.