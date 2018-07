Brasileiro conquista índice na marcha atlética para o Pan de Toronto

O mexicano Horácio Nava venceu a prova com o tempo de 3h45m41, seguido pelo compatriota David Berdeja (3h50min19s) e pelo colombiano James Rendon (3h50min19s) na terceira colocação. A competição aconteceu na cidade de Arica, a dois mil quilômetros de Santiago, e foi disputada em um circuito de 2km.

No sábado, o brasiliense Caio Bonfim conquistou a medalha de prata nos 20 km, com 1h21min26s. Ele já havia garantido vaga para o Pan, os Jogos Olímpicos do Rio e o Mundial de Berlim. O campeão foi Erick Barrondo, da Guatemala, vice-campeão olímpico em Londres-2012. O bronze foi para o colombiano Ivan Garrido, com 1h21min39s. Os outros brasileiros na prova, José Alessandro Bagio e Lucas Gomes Mazzo, não completaram a prova.

Nos 20km feminino, Cisiane Dutra foi a brasileira mais bem colocada ao terminar na 10ª colocação, com 1h37min29s. A pernambucana também já alcançou os índices mínimos para as principais competições da temporada. A mexicana Maria Gonzalez ganhou a medalha de ouro, com 1h29min11s, seguida pela peruana Kimberly Garcia (1h31min13s) e da guatemalteca Mirna Ortiz (1h31min31s). As outras duas brasileiras na competição também completaram a distância. Elianay Santana Pereira terminou em 20º lugar, com 1h44min29s, enquanto Nair da Rosa ficou em 27º, com 1h48min28s.