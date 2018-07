Brasileiro da 'F-1 aérea' se acidenta e vai a hospital

Um comunicado divulgado pelo site oficial da corrida disputada na Austrália informou que Kindlemann sofreu ferimentos leves e estava em boas condições no hospital em que foi internado após o acidente, depois de ser resgatado de forma rápida no local da queda.

O piloto brasileiro, por sua vez, garantiu não saber o que causou o acidente. "Foi tudo muito rápido. Terei de ver o vídeo para entender o que aconteceu", disse Klindermann, que mostrou bom humor ao comentar a possibilidade de retornar a competir em breve. "Claro que quero voltar logo a voar. E desta vez espero ficar no ar, e não na água", reforçou o piloto, ao site oficial do evento.

O chefe executivo da categoria, Bernd Loidl, afirmou que Klindemann estava de aproximando do terceiro portão do circuito que estava percorrendo quando o acidente ocorreu. "Kindlemann bateu na água com as asas e a traseira do avião primeiro", disse.