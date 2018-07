Brasileiro da marcha atlética é flagrado no antidoping

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quinta-feira que José Alessandro Bernardo Bagio, um dos principais atletas do Brasil na marcha atlética, foi flagrado no exame antidoping. Como não quis pedir a contraprova, ele já está suspenso preventivamente, enquanto aguarda o julgamento de seu caso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

José Bagio foi flagrado em dois exames diferentes, que detectaram a presença da mesma substância proibida 19-norandrosterona em seu organismo. As amostras foram coletadas no dia 9 de setembro, em teste antidoping realizado fora do período de competição, e no dia 15 de setembro, durante a disputa do Troféu Brasil de Atletismo, em São Paulo.

Atualmente com 29 anos, o catarinense José Bagio é um dos principais nomes do Brasil na história da marcha atlética. Ele esteve nas duas últimas edições da Olimpíada, em Atenas/2004 e Pequim/2008, conseguindo a mesma 14ª colocação na prova dos 20 quilômetros. Agora, com o resultado positivo do exame antidoping, ele deve ser suspenso por dois anos.