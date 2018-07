Brasileiro da Série D tem 12 times nas oitavas e seis confrontos definidos

No sábado três clubes tinham se garantido: Ituano-SP, São Bento-SP e Ceilândia-DF. Agora foram mais nove times: Internacional de Lages-SC, J.Malucelli-PR, Volta Redonda-RJ, Anápolis-GO, Picos-PI, CSA-AL, Itabaiana-SE, Fluminense-BA e Campinense-PB. Os seis times com vantagem de atuar o segundo jogo em casa são estes: Ituano, Altos; Itabaiana, Volta Redonda; Ceilândia e São Bento que terminou empatado com o J. Malucelli, mas levou vantagem no saldo de gols: 7 a 6.

Os seis confrontos definidos são os seguintes: Inter de Lages x Ituano; São Bento x J. Malucelli; Volta Redonda x Anápolis; Altos x CSA; Campinense x Itabaiana; Ceilândia x Fluminense-BA. As datas dos jogos devem ser confirmadas pelo departamento de competições da CBF nesta segunda-feira.

A RODADA - A maioria dos favoritos confirmou sua vaga. De manhã, a Internacional segurou o 0 a 0 com o Caxias e terminou com quatro pontos porque venceu fora por 2 a 1. Agora pega o Ituano, que eliminou o Linense num duelo paulista.

Com a melhor campanha da primeira fase, o Altos do Piauí venceu o América-PE por 2 a 0 e fechou a fase com seis pontos. Agora pega o CSA, que fez 3 a 0 no Parnahyba e também ficou com seis pontos.

Em casa, o Volta Redonda bateu o URT por 2 a 0 e ficou com quatro pontos. Agora enfrenta o Anápolis, que eliminou a Caldense, em Poços de Caldas, ao empatar por 1 a 1 e levar a vaga nos pênaltis, por 7 a 6. O time mineiro tinha leve favoritismo. O J.Malucelli, em casa, fez 2 a 1 no Espírito Santo e também fechou com seis pontos, já sabendo que vai enfrentar o São Bento de Sorocaba (SP).

O Campinense segurou fora o empate sem gols com o Globo-RN e terminou com quatro pontos e agora pega o Itabaiana, que foi até o Ceará e eliminou o Uniclinic ao vencer por 3 a 1 e ficar com quatro pontos. O Fluminense de Feira de Santana (BA) confirmou sua força e fez 2 a 0 sobre o Sete de Dourados, no Mato Grosso, terminando com seis pontos. O seu adversário vai ser o Ceilândia, que sábado despachou o Aparecidense.

ESTREIAS - Ainda pela primeira fase aconteceram dois jogos com vitórias dos mandantes. O Moto Club-MA ganhou do Águia de Marabá (PA) por 1 a 0, enquanto o Juazeirense-BA fez 2 a 1 no São Raimundo-PA.

Confira os resultados da 2.ª fase da Série D:

Domingo

Jogos de volta

Inter de Lages 0 x 0 Caxias (Ida 2 X 1)

Altos-PI 2 x 0 América-PE (Ida 2 x 1)

CSA-AL 3 x 0 Parnahyba-PI (Ida 2 x 1)

Uniclinic-CE 2 x 3 Itabaiana-SE (Ida 0 x 0)

Volta Redonda-RJ 2 x 0 URT-MG (Ida 1 x 1)

Caldense-MG 1 x 1 Anápolis-GO (Ida 1 x 1)

J. Malucelli 2 x 1 Espírito Santo-Es (Ida 1 x 0)

Sete de Dourados-MS 0 x 2 Fluminense de Feira-BA (Ida 0 x 2)

Globo-RN 0 x 0 Campinense-PB (Ida 1 x 2)

Jogos de Ida

Juazeirense-BA 2 x 1 São Raimundo-PA

Moto Club-MA 1 x 0 Águia de Marabá-PA