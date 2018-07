Brasileiro de 2,13 m é escolhido pelo Boston

Nos EUA, o mineiro de Juiz de Fora, com 22 anos recém-completados, é chamado de Fab, e foi uma das sensações do último campeonato universitário norte-americano, a NCAA, que disputou pela Universidade de Syracuse. Tanto que foi o único estrangeiro escolhido na primeira rodada."Fab entrou no basquete um pouco tarde (com 15 anos), porque jogou futebol no Brasil, mas é um defensor fantástico", disse Ryan McDonough, assistente geral da direção do Celtics.

Fabrício foi revelado em um projeto social de Juiz de Fora, transferiu-se para o Olympico, de Belo Horizonte, e aos 17 anos rumou para os EUA para tentar carreira na NBA. Após completar o ensino médio, ficou entre os 20 melhores do país. Disputado entre as universidades, optou por Syracuse, onde esteve por dois anos. Devido a problemas acadêmicos, foi suspenso pela universidade e não disputou o mata-mata da NCAA.

O Brasil tinha outro atleta no draft, Scott Machado. O armador não foi escolhido e buscará um time durante a disputa da Liga de Verão.