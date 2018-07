Brasileiro de Natação terá bloco de largada da Olimpíada

Num investimento do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), foram comprados 20 blocos de largada da marca suíça Omega, do mesmo modelo que será utilizado nos Jogos de Londres. Além disso, a entidade adquiriu 10 raias com sistema similar ao da Olimpíada de 2012, para diminuir a turbulência das ondas.

Outra novidade do COB é a inauguração prevista para sexta-feira de uma sala de força e condicionamento no Parque Aquático Maria Lenk, que foi montada para ajudar na preparação dos nadadores. Assim, a entidade espera que alguns atletas brasileiros utilizem o local para realizar seu treinamento.

"O objetivo do COB é proporcionar as mesmas condições de treinamento e competição no Brasil que os nadadores brasileiros encontrarão nos Jogos Olímpicos", contou o superintendente da entidade, Marcus Vinícius Freire. "Estamos oferecendo a mais completa instalação para treinamento integral dos nossos atletas."

A disputa simultânea do Campeonato Brasileiro e do Torneio Open é a sexta das oito oportunidades para conseguir o índice olímpico - até agora, apenas nove nadadores do Brasil já garantiram vaga nos Jogos de Londres. Depois, restará apenas o Sul-Americano de Belém, em março, e o Troféu Maria Lenk, em maio.