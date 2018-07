Brasileiro de Rugby 2014 será decidido entre São José e Curitiba

São José e Curitiba disputam neste sábado, 8, o título do Super 10 – Campeonato Brasileiro de Rugby de 2014. A partida está marcada para 13 horas, no estádio Nicolau Alayon, na zona Oeste de São Paulo, e coloca frente a frente as duas melhores equipes da fase de classificação do torneio, o são José, dono do melhor ataque, com 50 tries e 395 pontos, contra o Curitiba, que possui a melhor defesa, tendo sofrido apenas dois tries e 45 pontos.

A equipe joseense, octacampeã brasileira, chega à final de forma invicta, com 10 vitórias em 10 jogos. "Como toda final, não há favorito. Será um bom jogo, muito disputado. Temos que entrar concentrados, porque partidas como essas se decidem nos primeiros 20 minutos ou nos últimos dez", afirma o argentino Joaquin Guerra, capitão do São José. No encontro do melhor ataque contra a melhor defesa, Joaquin define: "prevalece quem cometer menos erros. Estamos preparados para jogar contra qualquer time, então vamos aguardar as orientações do treinador e buscar impor nossa tática e técnica para a partida".