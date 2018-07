Brasileiro desafia Fifa e sai vencedor

A disputa lembra Davi contra Golias e quem venceu foi o aparentemente mais fraco. Ontem, o jogador brasileiro Francelino Matuzalém da Silva, de 31 anos, atualmente na Lazio italiana, conseguiu que a Corte Suprema da Suíça revertesse todas as decisões do mundo do futebol e da Fifa e garantiu o seu direito de continuar a exercer a atividade de jogador, o que a entidade queria negar. A decisão é considerada histórica e um golpe no que o tribunal chamou de "caráter abusivo'' da entidade máxima do futebol.

Natural do Rio Grande do Norte, Matuzalém jogava no Shaktar Donetsk, da Ucrânia. Rompeu seu contrato com o clube, abandonou o país e foi jogar, por conta própria, no Real Zaragoza, na Espanha.

Em 2009, o clube espanhol e o jogador foram condenados a pagar 12 milhões (aproximadamente R$ 28,8 milhões) como pena pela transação ilegal. Em 2010, diante do fato de que o dinheiro não havia sido depositado, a Fifa estabeleceu mais uma multa e deu prazo para seu pagamento. Se isso não ocorresse, Matuzalém estaria impedido de voltar a jogar como profissional pelo resto de sua vida.

O caso chegou ao Tribunal Arbitral dos Esportes, que deu ganho de causa à Fifa. Os advogados do jogador decidiram ir além e, num gesto raro, questionaram a decisão do Tribunal Arbitral dos Esportes na corte comum suíça. O caso chegou ao Tribunal Superior.

Ontem, a corte máxima do país europeu determinou que a Fifa havia sido abusiva na punição ao jogador brasileiro e revogou a decisão do Tribunal Arbitral dos Esportes, uma atitude ainda mais rara.

Para os juízes, a pena é "incompatível com a ordem pública", uma severa derrota para a Fifa. De acordo com o tribunal, a lei da entidade máxima do futebol é um "atentado grave contra os direitos da pessoa" e penalidades por conta da violações de contrato devem ter "limites".

Pela determinação dos juízes suíços, Matuzalém fica "livre para arbitrar" em relação onde jogará e sua "liberdade econômica será ilimitada na medida em que as bases de sua existência econômica seja colocada em risco".

O jogador poderá continuar atuando na Lazio, sem problemas. A Fifa se recusou a comentar a decisão.

A decisão marca uma potencial transformação radical nas leis da Fifa e uma derrota para o poder ilimitado de clubes sobre seus jogadores. Para muitos, o impacto pode ter a mesma dimensão do caso Bosman (veja ao lado), ocorrido há alguns anos, dando certos poderes para o jogador negociar contratos.

O triunfo de Matuzalém também está sendo visto como uma vitória de jogadores de todo o mundo e um mecanismo para garantir que o poder não esteja apenas nas mãos de empresários e dirigentes, mas também dos atletas.