Brasileiro é atração na abertura do mundial de salto de penhasco

Começa neste sábado, em Cartagena, na Colômbia, o Campeonato Mundial de Salto de Penhasco 2015. A novidade fica por conta da participação do brasileiro Jucelino Alves em todas as provas da temporada na categoria masculina.

O atleta paraense conseguiu a vaga para o Red Bull Cliff Diving 2015 durante uma seletiva em Cali, também na Colômbia. Recuperado da lesão contraída durante os saltos na época da prova, no mês de fevereiro, o saltador acha que estar acostumado com o local da disputa da primeira etapa pode ser um diferencial para derrotar o tetracampeão Gary Hunt.

'Conhecer de onde vamos saltar ajuda bastante a se familiarizar com o local, temperatura, vento, e fazer a visualização do salto', explica Jucelino, que já participou de algumas provas de edições anteriores do campeonato como convidado.

Oficializada pela Federação Internacional de Natação (Fina) como uma de suas modalidades no fim de 2014, o salto de penhasco ainda sofre com a falta incentivo no Brasil. Nem mesmo uma plataforma de 27 metros, altura dos saltos nas provas, existe para treinamento. 'Atualmente treino na Escola Superior de Educação Física (Uepa), onde tem uma plataforma de 10m e conto com apoio de meu técnico de Saltos Ornamentais Roberto Ruffeil'.

O Jucelino atualmente conta apenas com a ajuda de um patrocinador para se manter competindo. 'Se não fosse o apoio à parte de Furnas eu já teria voltado para China para ser artista de circo'. O primeiro contado do acrobata de 31 anos com o esporte foi em 2006, quando deixou o Brasil para fazer apresentações circenses.

Segundo ele, seria possível sobreviver apenas do esporte do Brasil, mas se 'existisse um suporte completo das organizações responsáveis.

'Hoje eu tenho de pagar tudo. Por exemplo, uma academia para ter um melhor rendimento. Como não tenho um suporte como plano de saúde, fisioterapeuta, seguro de vida e academia, procuro me manter com minha fé em Deus e a força de vontade de uma criança que nunca deixou de brincar mesmo em 27m de altura. Assim eu sigo...'

A próxima etapa do salto de penhasco será realizada em La Rochelle, na França, no dia 17 de maio.