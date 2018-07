Brasileiro é o mais jovem campeão do tênis de mesa

Ajudou bastante, porém, o fato de o Aberto do Brasil ter recebido poucas inscrições de atletas de fora. Dos oito cabeças de chave, quatro eram brasileiros, inclusive os três primeiros: Cazuo Matsumoto, Gustavo Tsuboi e Thiago Monteiro.

A surpresa se deu pela excelente atuação de Calderano. Aos 17 anos, o atleta número 253 do ranking mundial adulto venceu Cazuo Matsumoto (63º do mundo) por 4 sets a 2 na semifinal. Depois, na decisão, mostrou sangue frio para vencer Tsuboi (80º do ranking) pelo mesmo placar.

O garoto, que começou atrás na partida e perdeu o primeiro set por 8/11, reagiu vencendo as duas parciais seguintes, com 11/3 e 11/9. No quarto set Gustavo ameaçou uma reação com 11/7, mas Calderano voltou à frente com 11/6. No sexto set, Tsuboi teve cinco set points, mas Hugo fez sete pontos seguidos e fechou o jogo.

Ao conquistar o título em Santos, Calderano se tornou o segundo brasileiro a vencer uma etapa do Circuito Mundial - Cazuo foi campeão no Aberto da Espanha, em janeiro. O jovem formado pelo Fluminense e hoje atleta de São Caetano (SP) é o primeiro mesa-tenista menor de 18 anos a vencer no individual masculino no Circuito Mundial, criado em 1995, quando ele sequer havia nascido.