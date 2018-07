Brasileiro é prata no tiro com arco nos Jogos Mundiais da Juventude

Nono colocado no ranking mundial adulto do tiro com arco, Marcus Vinicius D'Almeida conquistou nesta terça-feira a medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Juventude, que estão sendo realizados em Nanquim, na China. Na decisão, o brasileiro, de 16 anos, foi derrotado pelo sul-coreano Woo Seok Lee por 7 a 3. A medalha de bronze ficou com o indiano Atul Verma.

Na final, o asiático acertou o centro do alvo em 13 de seus 15 tiros. "É uma realização para mim, para o meu esporte e todos que me apoiaram sempre. Só tenho a agradecer a todo mundo. Este é o resultado mais importante da minha carreira", festejou o emocionado Marcus Vinicius, considerado o principal nome do tiro com arco do Brasil, mesmo com apenas 16 anos.

O brasileiro celebrou o resultado e garantiu que não se sentiu derrotado após a final. "Foi uma grande final olímpica e o ouro não veio por pouco. Ele chegou perto da perfeição e eu não consegui acompanhar. Eu não perdi, ele que ganhou. A esperança da medalha de ouro me fez manter o foco durante toda a prova. Vim para o outro lado do mundo, busquei uma medalha, fui vice-campeão olímpico. É uma sensação de orgulho, difícil descrever", disse.