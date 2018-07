Brasileiro é vice na Suazilândia e fica muito perto do Rio-2016 no golfe Gaúcho radicado na África do Sul, Adilson da Silva está com um pé dentro dos Jogos Olímpicos do Rio no golfe. No fim de semana, ele foi vice-campeão de um torneio na Suazilândia, um pequeno país da África, e disparou no ranking mundial, subindo 70 posições de uma só vez, para o 275.º lugar.